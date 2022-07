Riforma reclutamento e formazione docenti | Snals | azzerato il patrimonio di esperienza accumulato in anni di servizio dai precari

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento e formazione docenti, Snals: azzerato il patrimonio di esperienza accumulato in anni di serviz… - jambascire : Il mio intervento per Tra-Me su L'Espresso a proposito della 'falsa' riforma del reclutamento all'università... - TrasparenMerito : Sull'Espresso Trasparenza e Merito a proposito della 'falsa' riforma dell'Università sul reclutamento... - sisascuola : Riforma reclutamento, atteso DPCM entro il 31 luglio per definire percorso 60 CFU - SISAsindacato : Riforma reclutamento, atteso DPCM entro il 31 luglio per definire percorso 60 CFU -

Ladeldocenti è stata approvata in via definitiva dal Parlamento ed è diventata legge dello Stato. Da dubito caccia alle informazioni per capire il percorso per diventare insegnanti.Ladele della formazione docenti , introdotta dal DL 36, convertito nella legge 79 , ha posto le basi per quelle che saranno le nuove procedure che regolamenteranno l'ingresso alla ...Le novità sulla scuola in arrivo con la conversione del Dl 'Pnrr 2': ai docenti il bonus formazione, ma sarà una tantum e non permanente nel cedolino ...La riforma del reclutamento docenti è stata approvata in via definitiva dal Parlamento ed è diventata legge dello Stato. Da dubito caccia alle informazioni per capire il percorso per diventare insegna ...