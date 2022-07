Riccardo | sopravvissuto alla Marmolada | ' La valanga ci ha investiti I miei compagni morti o dispersi'

(Di martedì 5 luglio 2022) 'Abbiamo sentito un boato all'improvviso e ho alzato la testa: la montagna ci stava piovendo addosso, ho iniziato a correre ma sono stato investito subito d. Non ho avuto il tempo nemmeno ...

mi ha raccontato di aver avvertito un rumore strano e di aver alzato d'istinto la testa, per vedere cosa succedeva sopra di loro. Quando ha visto che la cima stava franando, d'istinto ha ...'È stato tutto così repentino, non ho nemmeno avuto il tempo di provare dolore', spiega il giovaneFranchin parla di aver avuto 'un vuoto'. Quando si è risvegliato, quando ha ... Marmolada, il sopravvissuto Riccardo Franchin: «Ho corso, sono svenuto e poi ero solo» Il magazine che racconta le storie più condivise e chiacchierate sui social media e genera discussione attorno ai grandi temi dell’attualità.«Abbiamo sentito un boato all'improvviso e ho alzato la testa: la montagna ci stava piovendo addosso, ho iniziato a correre ma sono stato investito subito dalla valanga. Non ho avuto ...