Regno Unito | il vicepresidente Tory si dimette in diretta tv | «Johnson non ha più il sostegno del Paese» – Il video

(Di martedì 5 luglio 2022) Il governo di Borisè sempre più in bilico. Il ministro della Sanità, Sajid Javid, e il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, si sono dimessi. A distanza di poche ore anche Bim Afolami, uno dei vice presidenti, ha deciso di rinunciare al suo incarico, e lo ha annunciato intv. La causa di tanto subbuglio a Downing Street risiede nello scandalo che ha colpito Chris Pincher, il vice capogruppo del Partito Conservatore alla Camera dei Comuni che da ubriaco avrebbe «palpato due uomini» in un club privato, il Cotton Club di Londra. Pincher ha ammesso le sue colpe, e ha deciso dirsi. Era già stato coinvolto in scandali di natura sessuale nel 2017, a causa di alcune «avance indesiderate» che avrebbe rivolto a un ex atleta olimpico. Oggi, BoJo ha ammesso di essere stato messo al corrente ...