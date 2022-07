Regione Lazio. Presentazione di “Affacciati alla finestra” (Di martedì 5 luglio 2022) Al via terza edizione della rassegna comica nei complessi Ater di Roma, dall’11 al 28 luglio 2022 ore 21,00. Nei complessi Ater di Roma: Pietralata, Val Melaina, Tor Bella Monaca, Lamaro, Laurentino, La Rustica, Torpignattara, Tiburtino III, Garbatella, Torre Gaia, Villa Gordiani e Trullo. Ma quest’anno anche in quelli di Civitavecchia e Tivoli. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a rivivere nei complessi Ater la speciale rassegna culturale all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi di edilizia pubblica: dall’11 al 28 luglio 2022, 14 spettacoli dal vivo in altrettanti luoghi simbolo delle periferie di Roma e non solo. Quest’anno, infatti, la tradizionale manifestazione estiva raggiunge anche la provincia di Roma con eventi nei complessi Ater di Civitavecchia e Tivoli. La rassegna, promossa dall’Assessorato alle Politiche abitative della ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Al via terza edizione della rassegna comica nei complessi Ater di Roma, dall’11 al 28 luglio 2022 ore 21,00. Nei complessi Ater di Roma: Pietralata, Val Melaina, Tor Bella Monaca, Lamaro, Laurentino, La Rustica, Torpignattara, Tiburtino III, Garbatella, Torre Gaia, Villa Gordiani e Trullo. Ma quest’anno anche in quelli di Civitavecchia e Tivoli. Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna a rivivere nei complessi Ater la speciale rassegna culturale all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi di edilizia pubblica: dall’11 al 28 luglio 2022, 14 spettacoli dal vivo in altrettanti luoghi simbolo delle periferie di Roma e non solo. Quest’anno, infatti, la tradizionale manifestazione estiva raggiunge anche la provincia di Roma con eventi nei complessi Ater di Civitavecchia e Tivoli. La rassegna, promossa dall’Assessorato alle Politiche abitative della ...

