Raw 04 07 2022 Fallout from Money in the Bank

(Di martedì 5 luglio 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Pechanga Arena di San Diego, California. Lo show inizia con lo US Champion Bobby Lashley che prende la parola, si presenta come il nuovo United States Champion e invita chiunque a farsi avanti per sfidarlo per quel titolo conquistato al ppv. A rispondere al suo appello è il detentore della valigetta conquistata nel Ladder Match, Theory. Dopo essersi autoproclamato il più giovane vincitore del suddetto match e paragonato a nomi sportivi del calibro di Jordan e Brady ha chiesto a Bobby Lashley un rematch per la cintura a Summerslam proponendo anche un Last Man Standing Match come stipulazione. Lashley ha dato dell’arrogante a Theory, definendola la sua seconda natura. Poi Theory attacca il campione, anche con la valigetta, ma Lashley riesce a metterlo al tappeto con una Chokeslam. The Mysterios (Rey ...