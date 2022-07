Rai Cinema presenta le nuove uscite: da Garrone a Spielberg, tutti i titoli (Di martedì 5 luglio 2022) Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, ha prospettato un listino “che vede al centro grandi autori” per l’imminente stagione Cinematografica. E, dando uno sguardo ai titoli, non si può che trovare un fedele riscontro, tra Matteo Garrone, Michele Placido, Marco Bellocchio e Steven Spielberg. Sono ventiquattro i titoli che Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha anticipato oggi. Si tratta di pellicole che saranno distribuite in sala da settembre a Natale da 01 Distribution. Ventiquattro film di altrettanti autori, sia italiani che internazionali: da Martin Scorsese a Matteo Garrone; da Roman Polanski a Steven Spielberg; dai Manetti Bros. a Marco Bellocchio. Del Brocco ha anticipato di recente il listino della prima parte ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 luglio 2022) Paolo Del Brocco, ad di Rai, ha prospettato un listino “che vede al centro grandi autori” per l’imminente stagionetografica. E, dando uno sguardo ai, non si può che trovare un fedele riscontro, tra Matteo, Michele Placido, Marco Bellocchio e Steven. Sono ventiquattro iche Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai, ha anticipato oggi. Si tratta di pellicole che saranno distribuite in sala da settembre a Natale da 01 Distribution. Ventiquattro film di altrettanti autori, sia italiani che internazionali: da Martin Scorsese a Matteo; da Roman Polanski a Steven; dai Manetti Bros. a Marco Bellocchio. Del Brocco ha anticipato di recente il listino della prima parte ...

