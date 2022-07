Quentin Tarantino papà bis | fiocco rosa per il regista di ”Pulp Fiction”

Pubblicità

Corriere : Tarantino papà bis, nata una bimba dalla moglie Daniella: ma il nome è top secret - EnricoC32218512 : Iettatore mondiale Enrico ciandri selfie con Quentin Tarantino a Cannes 2019 !. ( Italiabrasile,emergenzaclimatica,… - occhio_notizie : Quentin Tarantino padre per la seconda volta: ''Annunciamo la nascita di una bambina'' #quentintarantino #figlia… - a_lot_depressed : RT @gabri__1210: Lezioni di cörsivœ ma dirette da Quentin Tarantino - GianlucaOdinson : Quentin Tarantino: 8 motivi per rivedere i suoi film su Infinity+ - -

Movieplayer.it

Non ha però rivelato il nome della figlia forse per evitare le reazioni scatenate con il primogenito chiamato Leo ma non per DiCaprioè diventato papà per la seconda volta: lo ...Guarda Sulle nuvole su Infinity+ Sulle Nuvole: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Chi ha l'abbonamento a Infinity+ può invece già guardare in qualsiasi momento il documentario QT8:-... Quentin Tarantino: 8 motivi per rivedere i suoi film su Infinity+ Il regista di fama mondiale Quentin Tarantino e sua moglie, la cantante israeliana Daniella Pick, hanno abbracciato la loro secondo genita ...La coppia ha atteso qualche giorno prima di dare la notizia della nascita avvenuta il 2 luglio. Non ha però rivelato il nome della figlia forse per evitare le reazioni scatenate con il primogenito chi ...