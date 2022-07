Qualcosa di Marcio chiude il Summer Musica Festival 2022

(Di martedì 5 luglio 2022) Ill deil sarà per la prima volta in Europa il 9 e 10 luglio al Teatro Comunale di Ferrara: info e biglietti FERRARA –la X edizione delquello che si può definire unl neldi(Something Rotten) che sarà in scena per una prima europea sul palcoscenico del Teatro Comunale di Ferrara il 9 e 10 luglio.di(Something Rotten) è prodotto da BSMT Productions in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e vede la regia di Mauro Simone, la direzionele di Shawna Farrell, le coreografie di Gillian Bruce e l’orchestra dal vivo diretta da Maria Galantino. Le traduzioni ...

(foto di Marco Caselli Nirmal) I prossimi appuntamenti in programma per la stagione estiva del Comunale sono il 9 e 10 luglio con il divertente e coinvolgente musical di (Something ... A Ferrara "Qualcosa di marcio" in prima europea