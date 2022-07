Psg | ufficiale l' esonero di Pochettino | Galtier nuovo tecnico

(Di martedì 5 luglio 2022) Il Paris Saint - Germain, con un tweet sul proprio account, ha confermato che Mauricioha concluso la propria esperienza in seno al club. Questa ufficializzazione anticipa l'...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO PARIS SG, #POCHETTINO NON È PIU' L'ALLENATORE UFFICIALE LA FINE DEL RAPPORTO CON L'ARGENTINO… - infoitsport : UFFICIALE – Il PSG annuncia il suo nuovo allenatore: il comunicato - WiAnselmo : RT @Mediagol: PSG, ufficiale Galtier: “La presenza di Campos decisiva. Su Neymar…” - Mediagol : PSG, ufficiale Galtier: “La presenza di Campos decisiva. Su Neymar…” - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??UFFICIALE ? #Pochettino non è più l’allenatore del #PSG! -

Il Paris Saint - Germain, con un tweet sul proprio account, ha confermato che Mauricio Pochettino ha concluso la propria esperienza in seno al club. Questa ufficializzazione anticipa l'ingaggio del nuovo allenatore dei parigini che sarà Christophe ...: GALTIER E' IL NUOVO ALLENATORE DEL: LE PAROLE IN CONFERENZA Le sue parole al fianco del Presidente Al Khelaifi : 'Sono commosso, orgoglioso. Sono arrivato 45 minuti fa al Parco dei ...L’ex centrale difensivo del Monza Christophe Galtier è ufficialmente il nuovo tecnico del Paris Saint-Germain. Il tecnico marsigliese ha sottoscritto un contratto biennale col sodalizio della capitale ...Christophe Galtier è ufficialmente il nuovo allenatore del Psg. Dopo aver annunciato l'addio di Pochettino in mattinata, il club parigino ha comunicato ...