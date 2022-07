PSG | ufficiale Galtier nuovo allenatore | “Qui per rendere felici le persone”

(Di martedì 5 luglio 2022) Christopheha tenuto la prima conferenzadadel Paris Saint-Germain. Queste le sue parole: “Sono commosso, orgoglioso. Dovremole. Sono preparato. Se ho accettato queste responsabilità, significa che ne sono capace. Da soli è molto difficile, insieme siamo più forti. La presenza di Luis Campos è stato un fattore determinante. Gli scambi che avrei potuto avere con il mio presidente mi hanno portato ad accettare questo posizione. Questi sono giocatori che vogliono vincere, divertirsi” “La prima cosa è parlare con loro ma anche imporsi. Dobbiamo avere un progetto comune senza nessun compromesso. Lo farò osservando e ascoltando. So che avrò il supporto della mia dirigenza per valutare qualsiasi giocatore. Si vince ...

Parigi, 5 luglio 2022 - L'avventura di Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint Germain è terminata. Pochettino ha preso le redini del PSG il 2 gennaio del 2021 subentrando all'esonerato Tuchel. Il PSG hanno annunciato ufficialmente l'arrivo dal Nizza di Christophe Galtier, che rimpiazzerà l'esonerato Pochettino.