Psg | ufficiale | esonerato Pochettino | panchina a Galtier

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO PARIS SG, #POCHETTINO NON È PIU' L'ALLENATORE UFFICIALE LA FINE DEL RAPPORTO CON L'ARGENTINO… - infoitsport : UFFICIALE – PSG annuncia il nuovo allenatore: ora accelerata su Skriniar? - parissgitalia : Ufficiale #Galtier è il nuovo allenatore del #PSG! #WeAreParis #TeamPSG - ArmandaGelsomin : RT @tvdellosport: ?? UFFICIALE Il Psg attraverso un comunicato ha annunciato la separazione da Mauricio Pochettino. Al suo posto pronto Ga… - enrick81 : @AlexWolf131199 @IntornoTv @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @yosoyelfanal @1vs100tw @CIAfra73… -

Mauricio Pochettino Parigi, 5 luglio 2022 - L'avventura di Mauricio Pochettino alla guida del Paris Saint Germain è terminata. Sulla separazione fra il club francese e il tecnico ex Tottenham non c'...... adesso è. Il club parigino tramite i canali social ha comunicato la decisione sull'... Pochettino ha preso le redini delil 2 gennaio del 2021 subentrando all'esonerato Tuchel, in una ...Christophe Galtier ha tenuto la prima conferenza ufficiale da nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Queste le sue parole: “Sono commosso, orgoglioso. Dovremo rendere felici le persone. Sono ...CALCIOMERCATO - Il PSG hanno annunciato ufficialmente l'arrivo dal Nizza di Christophe Galtier, che rimpiazzerà l'esonerato Pochettino.