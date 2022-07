Psg, comincia l'era Galtier. Al Khelaifi: 'Mai parlato con Zidane' (Di martedì 5 luglio 2022) Un Psg di lavoro e di fatica. Ma soprattutto "senza compromessi", dove nessun giocatore potrà sentirsi al di sopra del collettivo e del club. Insomma, è finita la ricreazione. Lo annuncia il nuovo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 luglio 2022) Un Psg di lavoro e di fatica. Ma soprattutto "senza compromessi", dove nessun giocatore potrà sentirsi al di sopra del collettivo e del club. Insomma, è finita la ricreazione. Lo annuncia il nuovo ...

Pubblicità

Friedkinismo2 : @FAP3456 Il campionato non ha senso. Dagli ottavi in poi comincia la stagione del Psg. - 5imoiattola222 : Comincia il week-end, altra settimana in cui Skriniar va al psg la prossima -