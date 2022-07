Prezzo benzina oggi, leggero calo ma resta sopra i due euro insieme al diesel (Di martedì 5 luglio 2022) E’ stato diffuso poco fa l’aggiornamento settimanale del Ministero della Transizione Ecologica sull’andamento dei prezzi di benzina e diesel. Purtroppo, nonostante un leggero calo rispetto a sette giorni fa, il costo alla pompa continua a rimanere sopra i due euro. E questo nonostante il taglio delle accise disposto dal Governo e che è stato ulteriormente prorogato fino al 2 agosto. Leggi anche: Aumento prezzi benzina e diesel: la GdF scopre la truffa dei benzinai Quanto costa la benzina oggi Venendo al report, aggiornato ad oggi, martedì 5 luglio 2022, la media del costo della benzina ai distributori è attestata a 2,065 euro mentre il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) E’ stato diffuso poco fa l’aggiornamento settimanale del Ministero della Transizione Ecologica sull’andamento dei prezzi di. Purtroppo, nonostante unrispetto a sette giorni fa, il costo alla pompa continua a rimanerei due. E questo nonostante il taglio delle accise disposto dal Governo e che è stato ulteriormente prorogato fino al 2 agosto. Leggi anche: Aumento prezzi: la GdF scopre la truffa deii Quanto costa laVenendo al report, aggiornato ad, martedì 5 luglio 2022, la media del costo dellaai distributori è attestata a 2,065mentre il ...

