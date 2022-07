Pressioni per ribaltare l’esito delle elezioni, si stringe il cerchio attorno a Trump: la procura cita gli alleati Giuliani e Graham (Di martedì 5 luglio 2022) La procura della Georgia ha emesso un mandato di comparizione per alcuni alleati chiave di Donald Trump. La procura indaga sul presunto tentativo dell’ex presidente Usa di ribaltare l’esito delle elezioni del 2020. Sono stati chiamati a testimoniare il suo ex avvocato Rudy Giuliani e il senatore Lindsey Graham. Sono diversi i legali chiamati a deporre, tra cui John Eastman e Cleta Mitchell. Il gran giurì fa quindi un passo avanti nelle indagini che stanno tentando di chiarire se Trump e i suoi stretti collaboratori abbiano cercato di influenzare in modo illegale l’andamento delle elezioni del 2020 nello stato della Georgia. Il procuratore distrettuale ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Ladella Georgia ha emesso un mandato di comparizione per alcunichiave di Donald. Laindaga sul presunto tentativo dell’ex presidente Usa didel 2020. Sono stati chiamati a testimoniare il suo ex avvocato Rudye il senatore Lindsey. Sono diversi i legali chiamati a deporre, tra cui John Eastman e Cleta Mitchell. Il gran giurì fa quindi un passo avanti nelle indagini che stanno tentando di chiarire see i suoi stretti collaboratori abbiano cercato di influenzare in modo illegale l’andamentodel 2020 nello stato della Georgia. Iltore distrettuale ...

