Ponte Morandi, l’ad di Aspi scarica Spea: «Le condizioni del viadotto erano peggiori di quanto dicevano» (Di martedì 5 luglio 2022) Tra poco più di un mese saranno passati quattro anni dal crollo del Ponte Morandi. Nei giorni scorsi, scrive Il Secolo XIX, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, si è presentato ai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, che indagano sulla tragedia, per rendere alcune dichiarazioni circa i controlli che in passato venivano svolti sul viadotto e su tutte le infrastrutture autostradali. Un interrogatorio durato tre ore in cui ha accusato e scaricato la Spea Engineering, società che per anni ha curato verifiche e manutenzioni per Aspi. “Ha spiegato come i dirigenti di Autostrade non si aspettassero uno stato così deteriorato sia del Ponte crollato il 14 agosto del 2018 con 43 morti che delle altre infrastrutture della rete. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) Tra poco più di un mese saranno passati quattro anni dal crollo del. Nei giorni scorsi, scrive Il Secolo XIX, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, si è presentato ai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, che indagano sulla tragedia, per rendere alcune dichiarazioni circa i controlli che in passato venivano svolti sule su tutte le infrastrutture autostradali. Un interrogatorio durato tre ore in cui ha accusato eto laEngineering, società che per anni ha curato verifiche e manutenzioni per. “Ha spiegato come i dirigenti di Autostrade non si aspettassero uno stato così deteriorato sia delcrollato il 14 agosto del 2018 con 43 morti che delle altre infrastrutture della rete. ...

Pubblicità

marziofatucchi : RT @BeppeGiulietti: - dalla_giovanna : @Divino_2 @cippiriddu Perche' conte al ponte morandi? E salvini che si faceva i selfie? Si fa' cosi', da sempre! - Vaffancu_lol_ : @franzcopp @DavideR46325615 Guarda che la politica è sempre stata un teatrino lo sapevamo ma un burattinaio così ov… - DanieleBerghino : @ontherailaway Purtroppo sono argomenti che vengono strumentalizzati per fini politici. Diciamo che non è tanto nor… - carloboscagli : @teocorbe @AlexBazzaro @repubblica Il ponte Morandi è caduto per il troppo caldo. -