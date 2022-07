Pubblicità

cambiomasonoio : Poliziotto fa un furto al supermercato con la mascherina. Rintracciato,viene arrestato e condotto in carcere. #Cagliari - youtgnet : Market di Capoterra rapinato, i carabinieri arrestano un poliziotto - SardiniaPost : Rapina un supermercato a Capoterra: arrestato un poliziotto #Sardegna - Agostino12 : Ho sentito adesso al tg che un bullo appartenente a una baby gang di Palermo ha picchiato un poliziotto che cercava… - InFoDifesa : Fugge su un’auto rubata e sperona la volante della #Polizia: arrestato 34enne - -

Gazzetta del Sud

Undi 50 anni, in servizio al Reparto Mobile di Cagliari è statodai carabinieri per rapina . L'uomo si trova attualmente in carcere a Uta. La rapina è stata messa a segno ieri ...Undi 50 ann i, in servizio al Reparto Mobile di Cagliari è statodai carabinieri per rapina. L'uomo si trova attualmente in carcere a Uta. La rapina è stata messa a segno ieri ... Poliziotto arrestato dai carabinieri per rapina a mano armata in un supermercato CAPOTERRA. Pistola in pugno, ieri sera intorno alle 19 ha rapinato il supermercato di Torre degli Ulivi. I carabinieri di Capoterra, allertati dai dipendenti dopo che il malvivente ha tentato la fuga, ...Un poliziotto di 50 anni, in servizio al Reparto Mobile di Cagliari è stato arrestato dai carabinieri per rapina. L’uomo si trova attualmente in carcere a Uta. La rapina è stata messa a segno ieri ser ...