Pogba-Juventus, parla Bruno Conti: "Curioso del suo ritorno, se sta bene sposta gli equilibri" (Di martedì 5 luglio 2022) Bruno Conti intervistato da La Gazzetta dello Sport, traccia una visione interpretativa della sessione estiva di calciomercato. "Questa fase la seguo relativamente, perché gli affari... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 5 luglio 2022)intervistato da La Gazzetta dello Sport, traccia una visione interpretativa della sessione estiva di calciomercato. "Questa fase la seguo relativamente, perché gli affari...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus al lavoro per portare a Torino entro sabato #DiMaria e #Pogba // Juventus are working on Di Maria and Pog… - GoalItalia : Pogba e Di Maria alla Juventus: ci siamo ?? I bianconeri provano a chiudere entro sabato ? [@romeoagresti] - forumJuventus : (TS) 'Juventus: al via il preraduno aspettando Pogba e Di Maria'? - Roberta_Siro : RT @romeoagresti: #Juventus al lavoro per portare a Torino entro sabato #DiMaria e #Pogba // Juventus are working on Di Maria and Pogba bei… - Enry78345710 : RT @romeoagresti: #Juventus al lavoro per portare a Torino entro sabato #DiMaria e #Pogba // Juventus are working on Di Maria and Pogba bei… -