Picciridda | diretta streaming per il film tratto dal libro di Catena Fiorello

Leggi su 361magazine

(Di martedì 5 luglio 2022)gratuita oggi 5 luglio per ildi Paolo LicatadaldiIn occasione del lancio On Demand sulle principali piattaforme – Amazon Prime Video, Apple Tv, Google Play, CG Digital – martedì 5 LUGLIO alle ore 21.00 sarà trasmesso ingratuita CG PREMIERE– CON I PIEDI NELLA SABBIA, ildi Paolo Licata,dall’omonimo romanzo di, con Lucia Sardo e per la prima volta sullo schermo Marta Castiglia. Prima della, ilsarà introdotto al pubblico dal regista Paolo ...