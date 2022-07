Petrolio a 380 dollari e benzina a 4 euro | l’oscura previsione di Jp Morgan

(Di martedì 5 luglio 2022) La guerra in Ucraina che si incrocia con la speculazione hanno avuto l’effetto di un rialzo del costo delche però potrebbe essere solo un antipasto di quanto potrebbe accadere nei prossimi anni. Un report della banca americana JPprevede ad esempio un futuro a tinte molto fosche, arrivando ad ipotizzare un prezzo deldi 380al barile, più del triplo rispetto ad oggi, e un prezzo dellaalla pompa stabilmente intorno ai 4al litro. L’aumento della produzione dell’Opec+ Il cartello di Paesi esportatori di, all’inizio di giugno, ha deciso di incrementare la produzione fino a 648mila barili al giorno per i mesi di luglio e agosto, dopo aver finora alzato i ritmi di 432mila barili quotidiani ogni mese per recuperare i ...

...analisti di JPMorgan hanno stimato che in risposta al price - cap sulle importazioni di...di 5 milioni di barili il greggio quotato a Londra potrebbe volare alla 'stratosferica' cifra di...Se, invece, tagliasse la produzione di 5 milioni di barili al giorno, il prezzo esploderebbe adollari. L'arma deldi Putin Gli analisti di JP Morgan ricordano, infatti, che la Russia ha ...Il prezzo del petrolio rischia di esplodere a livelli mai visti, distruggendo le economie importatrici nel giro di breve tempo.L’economia europea entrerà in crisi nella seconda metà dell’anno e non ne uscirà prima dell’estate del 2023. In contemporanea, Mosca potrebbe tagliare la produzione di greggio facendo schizzare le tar ...