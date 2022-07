Pessina al Monza: quanto può incassare il Milan (Di martedì 5 luglio 2022) Milan Pessina percentuale – Matteo Pessina è pronto a fare ritorno a “casa”. Nonostante le parole di Adriano Galliani, che aveva detto come quello del centrocampista dell’Atalanta non gli sembrasse «un acquisto realizzabile», il giocatore è in realtà a un passo dal trasferirsi al Monza. Un nuovo colpo per il club di Silvio Berlusconi, che Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 luglio 2022)percentuale – Matteoè pronto a fare ritorno a “casa”. Nonostante le parole di Adriano Galliani, che aveva detto come quello del centrocampista dell’Atalanta non gli sembrasse «un acquisto realizzabile», il giocatore è in realtà a un passo dal trasferirsi al. Un nuovo colpo per il club di Silvio Berlusconi, che Calcio e Finanza.

