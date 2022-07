Perugia Inaugurata la nuova rotta da e per Vienna | si parte da 8 euro a collegamento

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 luglio 2022) Sono decollati i nuovi collegamenti Ryanair, operativi sino al 28 ottobre. Lo si legge in una nota stampa dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria –“San Francesco d’Assisi”. I voli, operati con Boeing 737, sono programmati ogni lunedì e venerdì e favoriscono sia city break che viaggi più lunghi. Per festeggiare questo nuovoRyanair ha appena lanciato unaofferta, con biglietti per volare tra #e #da 8a tratta, tasse incluse, in vendita su www.ryanair.com. Il mese di giugno segna un altro importante record per lo scalo dell’Umbria, che prosegue con un ritmo di crescita sostenuta la cavalcata verso la chiusura di un anno storico: 41.382 i passeggeri transitati, con un +90% rispetto ai ...