Perché la Siria ha riconosciuto le repubbliche separatiste del Donbass (Di martedì 5 luglio 2022) La Siria, con una mossa non del tutto a sorpresa, il 29 giugno scorso ha riconosciuto ufficialmente le repubbliche Democratiche di Luhansk (Lpr) e Donetsk (Dpr). Le due repubbliche separatiste del Donbass ucraino ricevono così il primo riconoscimento ufficiale da parte di uno Stato all’infuori della Russia (il 21 febbraio 2022) e di altre due InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 5 luglio 2022) La, con una mossa non del tutto a sorpresa, il 29 giugno scorso haufficialmente leDemocratiche di Luhansk (Lpr) e Donetsk (Dpr). Le duedelucraino ricevono così il primo riconoscimento ufficiale da parte di uno Stato all’infuori della Russia (il 21 febbraio 2022) e di altre due InsideOver.

Pubblicità

Zarathu20322327 : @_siria_97 Quello lo credo anche io perché Damiano quando scrive in italiano riesce a creare opere d’arte. Vedremo,… - Zarathu20322327 : @_siria_97 Ma prima di dire che abbiano perso ciò che li contraddistingueva perché non aspettare l’uscita dell’albu… - _siria_97 : Marracash parla di temi che le persone non vogliono ascoltare perché non sono di moda, ne siamo responsabili tutti… - r_viewpoints : scusi signora perché non risponde alla domanda di siria #procra - _siria_97 : E concludo con la peggiore: tanti artisti hanno successo perché parlano della comunità LGBT diventando anche idoli… -