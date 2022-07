Perché il girasole è il simbolo della resistenza ucraina e altre storie di semi (Di martedì 5 luglio 2022) Pace Nel 1932 Nikolaj Ivanovi? Vavilov, di ritorno dagli Stati Uniti, portò in Russia dei semi di girasole americani. Ibridandoli con quelli locali, ottenne una nuova varietà che fu riportata in America nel 1972, dove è tuttora molto diffusa. Nel 1996, per celebrare gli accordi sul disarmo, Stati Uniti, ucraina e Russia piantarono semi di girasole, pianta simbolo di pace nei Paesi dell’ex blocco sovietico Girasoli In un video diffuso da The Guardian e girato il giorno successivo all’invasione, si vede una donna ucraina che affronta un militare russo invitandolo a mettere dei semi di girasole nelle sue tasche. «Prendi questi semi – dice la donna – così almeno i girasoli cresceranno quando morirai qui» Guerra Durante ... Leggi su linkiesta (Di martedì 5 luglio 2022) Pace Nel 1932 Nikolaj Ivanovi? Vavilov, di ritorno dagli Stati Uniti, portò in Russia deidiamericani. Ibridandoli con quelli locali, ottenne una nuova varietà che fu riportata in America nel 1972, dove è tuttora molto diffusa. Nel 1996, per celebrare gli accordi sul disarmo, Stati Uniti,e Russia piantaronodi, piantadi pace nei Paesi dell’ex blocco sovietico Girasoli In un video diffuso da The Guardian e girato il giorno successivo all’invasione, si vede una donnache affronta un militare russo invitandolo a mettere deidinelle sue tasche. «Prendi questi– dice la donna – così almeno i girasoli cresceranno quando morirai qui» Guerra Durante ...

