Pensioni: quanto ricevono i lavoratori extracomunitari

Mentre si continua a ragionare sui prossimi passi per la riforma del sistema Pensionitico ed un modo per ricalibrare la pensione anticipata, l'Inps fornisce un report in cui il focus è sull'apporto dei lavoratori extracomunitari al sistema previdenziale italiano. Numeri che confermano quanto, volente o nolente, il Belpaese non riuscirebbe a reggere il sistema di welfare solo con le proprie forze, e in cui anche i lavoratori stranieri versano più di quanto prendano.

I numeri

"Gli extracomunitari contribuiscono per 10,8 miliardi di contributi su un monte complessivo di 160 miliardi. A fronte di ciò, gli extracomunitari fruiscono di prestazioni Pensionistiche per appena 1,2 miliardi su circa 100 miliardi erogati dall'Istituto". A dirlo ...

