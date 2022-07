Pazienti rimasti senza medico: per visite e ricette Ats attiva un nuovo call center (Di martedì 5 luglio 2022) È iniziata nella mattinata di lunedì 4 luglio l’attività del call center, coordinato da ATS Bergamo, per la prenotazione di appuntamenti per visite e ricette, rivolto agli assistiti rimasti senza medico di Assistenza Primaria. La procedura istituita ha permesso di gestire 161 chiamate, attraverso cui è stato possibile fissare 73 appuntamenti presso il MAP logisticamente più prossimo. Il Servizio si è svolto regolarmente, non sono state segnalate disfunzioni. La gestione degli appuntamenti è stata a totale carico di ATS, che contestualmente alla richiesta dell’assistito ha provveduto a segnalare al medico lo spazio dell’appuntamento, in modo da consentire al professionista la più efficiente gestione dell’agenda. Parallelamente, ATS Bergamo ha ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022) È iniziata nella mattinata di lunedì 4 luglio l’attività del, coordinato da ATS Bergamo, per la prenotazione di appuntamenti per, rivolto agli assistitidi Assistenza Primaria. La procedura istituita ha permesso di gestire 161 chiamate, attraverso cui è stato possibile fissare 73 appuntamenti presso il MAP logisticamente più prossimo. Il Servizio si è svolto regolarmente, non sono state segnalate disfunzioni. La gestione degli appuntamenti è stata a totale carico di ATS, che contestualmente alla richiesta dell’assistito ha provveduto a segnalare allo spazio dell’appuntamento, in modo da consentire al professionista la più efficiente gestione dell’agenda. Parallelamente, ATS Bergamo ha ...

