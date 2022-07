Pavia, bimbo bullizzato in chat dalla maestre. “Pirla, sporco” tra le tante offese (Di martedì 5 luglio 2022) Una chat tra colleghe, lasciata aperta sbadatamente sul computer della scuola. Una doccia fredda per una docente nello stesso istituto, alla scoperta del trattamento che le maestre stavano riservando a suo figlio, descrivendolo come scarso e pieno di problemi. È la storia incredibile accaduta alla scuola elementare Carducci di corso Cavour, a Pavia. La scuola elementare Carducci, teatro dell’orribile vicenda“Pirla, sporco”: gli insulti su Whatsapp al bambino La madre del bambino, docente nello stesso istituto, è stata denunciata perché nel guardare la chat rimasta aperta sul computer di scuola con le frasi offensive verso il figlio, si sarebbe introdotta abusivamente nella conversazione telematica violando anche la sua corrispondenza. La storia delle maestre di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 5 luglio 2022) Unatra colleghe, lasciata aperta sbadatamente sul computer della scuola. Una doccia fredda per una docente nello stesso istituto, alla scoperta del trattamento che lestavano riservando a suo figlio, descrivendolo come scarso e pieno di problemi. È la storia incredibile accaduta alla scuola elementare Carducci di corso Cavour, a. La scuola elementare Carducci, teatro dell’orribile vicenda“”: gli insulti su Whatsapp al bambino La madre del bambino, docente nello stesso istituto, è stata denunciata perché nel guardare larimasta aperta sul computer di scuola con le frasi offensive verso il figlio, si sarebbe introdotta abusivamente nella conversazione telematica violando anche la sua corrispondenza. La storia delledi ...

Pubblicità

Alfonso0070 : RT @bobbyjunior77: L'assurdità della legge italiana. Pavia, bimbo bullizzato dalle maestre alla scuola Carducci, denunciata la mamma per v… - infoitinterno : Pavia, bimbo bullizzato in chat dalla maestre. 'Pirla, sporco' tra le tante offese - Luce - infoitinterno : Pavia, bimbo insultato in chat: maestra contro mamma - infoitinterno : Pavia, bimbo bullizzato in chat dalle maestre: denunciata la mamma del piccolo che aveva letto le chat - infoitinterno : Pavia, bimbo bullizzato dalle maestre alla scuola Carducci, denunciata la mamma per violata corrispondenza -