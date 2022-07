Paura recessione affonda Borse europee, Milano - 2,99% (Di martedì 5 luglio 2022) Lo spettro della recessione agita e rende inquieti e preoccupati i mercati azionari di gran parte del mondo e quelli europei non fanno eccezione. Le Borse del Vecchio Continente hanno archiviato una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 luglio 2022) Lo spettro dellaagita e rende inquieti e preoccupati i mercati azionari di gran parte del mondo e quelli europei non fanno eccezione. Ledel Vecchio Continente hanno archiviato una ...

Pubblicità

InvestingItalia : Wall Street apre in discesa, dopo la festa torna la paura della recessione - - IannellaInvest_ : RT @MilanoFinanza: Wall Street parte in forte calo per paura recessione. Spread in aumento a 200 punti - abel_ducan : RT @MilanoFinanza: Wall Street parte in forte calo per paura recessione. Spread in aumento a 200 punti - MilanoFinanza : Wall Street parte in forte calo per paura recessione. Spread in aumento a 200 punti - classcnbc : EURO-DOLLARO, MINIMI DA 20 ANNI Cambio #euro-#dollaro: 1€/1,026$. Gli analisti spiegano: gli investitori cercano s… -