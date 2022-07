Paura per Mercedesz Henger. L’ex naufraga lancia l’allarme: “Sto a pezzi” (Di martedì 5 luglio 2022) L’edizione appena conclusa de L’Isola dei Famosi è stata piuttosto dura. Fin dalla prima puntata, infatti, i naufraghi hanno riportato degli infortuni. L’ultimo ad aver avuto la peggio è stato Edoardo Tavassi che, a un soffio dalla finale, ha dovuto abbandonare il reality show per via di un incidente al ginocchio. A distanza di una settimana dalla conclusione del programma, un’altra concorrente ha deciso di esprimere la sua opinione sull’esperienza appena vissuta. Si tratta di Mercedesz Henger che, inaspettatamente, ha lamentato di stare malissimo e di avere dei sintomi fisici molto fastidiosi. Mercedesz Henger preoccupa i fan: “Sto malissimo” Non è mai facile riprendersi da un’esperienza difficile come quella de L’isola dei Famosi. Anche nelle edizioni precedenti, più volte, gli ex naufraghi avevano dichiarato di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 luglio 2022) L’edizione appena conclusa de L’Isola dei Famosi è stata piuttosto dura. Fin dalla prima puntata, infatti, i naufraghi hanno riportato degli infortuni. L’ultimo ad aver avuto la peggio è stato Edoardo Tavassi che, a un soffio dalla finale, ha dovuto abbandonare il reality show per via di un incidente al ginocchio. A distanza di una settimana dalla conclusione del programma, un’altra concorrente ha deciso di esprimere la sua opinione sull’esperienza appena vissuta. Si tratta diche, inaspettatamente, ha lamentato di stare malissimo e di avere dei sintomi fisici molto fastidiosi.preoccupa i fan: “Sto malissimo” Non è mai facile riprendersi da un’esperienza difficile come quella de L’isola dei Famosi. Anche nelle edizioni precedenti, più volte, gli ex naufraghi avevano dichiarato di ...

