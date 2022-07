Paul Haggis: un giudice italiano ordina il rilascio dai domiciliari (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo le accuse di violenza sessuale da parte di una donna inglese, il regista Paul Haggis torna libero, ma proseguono le indagini sul caso. Un giudice in Italia ieri ha ordinato il rilascio dagli arresti domiciliari del regista Paul Haggis, accusato di abusi sessuali nei confronti di una donna con cui aveva avuto un meeting di lavoro. Nel frattempo, i pubblici ministeri stanno decidendo se proseguire le indagini sulle accuse mosse contro di lui, come riporta l'Associated Press. Paul Haggis era agli arresti domiciliari in un hotel del sud Italia fin dal 19 giugno in seguito alla testimonianza di una donna britannica, che lo ha accusato di aver avuto rapporti sessuali non consensuali con lei per due ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo le accuse di violenza sessuale da parte di una donna inglese, il registatorna libero, ma proseguono le indagini sul caso. Unin Italia ieri hato ildagli arrestidel regista, accusato di abusi sessuali nei confronti di una donna con cui aveva avuto un meeting di lavoro. Nel frattempo, i pubblici ministeri stanno decidendo se proseguire le indagini sulle accuse mosse contro di lui, come riporta l'Associated Press.era agli arrestiin un hotel del sud Italia fin dal 19 giugno in seguito alla testimonianza di una donna britannica, che lo ha accusato di aver avuto rapporti sessuali non consensuali con lei per due ...

