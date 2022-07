Parthenoplay | omaggio a Napoli nella corte del Casino del Principe

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDaldelal Museo della Ceramica di Ariano Irpino, passando per l’Auditorium «Vitale». Settimana ricca di eventi per il Conservatorio «Cimarosa», che sabato 9 luglio parteciperà con l’Ensemble di strumenti antichi alla rassegna Musica in Abbazia, nei giardini del Loreto,serata inaugurale del restaurato chiostro. Giovedì 7 luglio l’appuntamento (ore 20.00) è aldelcon. Organizzato in collaborazione con il Comune di Avellino, è uncon i capolavori senza tempo di Viviani, Bovio, Nicolardi, Denza, E.A. Mario fino a Renato Carosone e Pino Daniele. Voce solista Marina Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone. Artista dalla eclettica ...