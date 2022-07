Papa Francesco | Non ho mai pensato alle dimissioni

Leggi su agi

(Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Non ha maidi dimettersi. Lo ha confermato lui stesso in un'intervista esclusiva alla Reuters nella quale ha smentito anche le voci secondo cui sarebbe malato di cancro e ha ribadito invece la sua volontà di recarsi in Russia e in Ucraina, appena possibile, forse a settembre. Nell'incontro con il corrispondente Phil Pullella, durato circa 90 minuti, il Pontefice ha parlato anche del suo ginocchio dolorante, della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull'interruzione di gravidanza e sulla polemica, sempre negli States, sulla possibilità che un politico pro-choice, ossia personalmente contrario all'aborto ma che sostiene il diritto di scelta altrui, possa ricevere la comunione. Sulle possibili"Non mi è mai passato per la testa. Per il momento no, per il momento no. ...