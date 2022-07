Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda (2021): colui che sconfisse il Brasile ‘82 (Di martedì 5 luglio 2022) Titolo originale: Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda Anno: 2021 Nazione: Italia Genere: Documentario, Biografico Casa di produzione: FilmIn’Tuscany, 44 Production Distribuzione: FilmIn’ Tuscany, 44 Production, Phoenix Worldwide Entertainment Durata: 90 min Regia: Michela Scolari, Gianluca Fellini Sceneggiatura: Michela Scolari, Gianluca Fellini Fotografia: Gianluca Fellini Montaggio... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 5 luglio 2022) Titolo originale:. Il. LaAnno:Nazione: Italia Genere: Documentario, Biografico Casa di produzione: FilmIn’Tuscany, 44 Production Distribuzione: FilmIn’ Tuscany, 44 Production, Phoenix Worldwide Entertainment Durata: 90 min Regia: Michela Scolari, Gianluca Fellini Sceneggiatura: Michela Scolari, Gianluca Fellini Fotografia: Gianluca Fellini Montaggio... Source

Pubblicità

gippu1 : 6) I primi quattro minuti di Paolo Rossi danno ragione a Tosatti: più volte borseggiato da Falcao, imperdonabile ne… - fattoquotidiano : Italia-Brasile 3-2 quaranta anni dopo, il giorno in cui rinacque Paolo Rossi: la tripletta di Pablito e la storia c… - ilPostSport : I settanta minuti e il singolo gesto con cui Paolo Rossi fece inceppare 'la macchina della storia del calcio', quar… - andreastoolbox : Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda, non potrà lasciarvi indifferenti | Wired Italia - GQitalia : 5 luglio 1982, il giorno in cui Paolo Rossi diventò Pablito -