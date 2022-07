Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli felici a Formentera, il video per tutti i pettegoli (Di martedì 5 luglio 2022) Ancora una volta si stava spettegolando su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, su una crisi di coppia che il gossip tenta spesso di svelare ma che puntualmente viene smentita dai diretti interessati. Gli invidiosi continuino pure a star male perché Bonolis e la Bruganelli non sono per niente in difficoltà, anzi sono in vacanza, nella loro casa a Formentera con la famiglia e gli amici. In più si divertono ed è Sonia a mostrare un breve video per rispondere a tutti. Paolo e Sonia ballano davanti casa, il conduttore si scatena, sono le canzoni che ha scelto lui per la sua estate, ovviamente brani di un bel po’ di anni fa ma che riportano sempre l’allegria. Sonia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 luglio 2022) Ancora una volta si stava spettegolando su, su una crisi di coppia che il gossip tenta spesso di svelare ma che puntualmente viene smentita dai diretti interessati. Gli invidiosi continuino pure a star male perchée lanon sono per niente in difficoltà, anzi sono in vacanza, nella loro casa acon la famiglia e gli amici. In più si divertono ed èa mostrare un breveper rispondere aballano davanti casa, il conduttore si scatena, sono le canzoni che ha scelto lui per la sua estate, ovviamente brani di un bel po’ di anni fa ma che riportano sempre l’allegria....

Pubblicità

Grandblue1002 : ma manca uno sputo per superare yet to come...... COREANIIIIIIIIII ( con la voce di paolo bonolis) STREMMATE - infoitcultura : Sonia Bruganelli smentisce le voci di crisi con Paolo Bonolis: il ballo a Formentera che zittisce gli haters - infoitcultura : Sonia Bruganelli in crisi con Paolo Bonolis? Il tweet che fa esplodere il gossip, poi il video dei due che non lasc… - ManueleBruzzi1 : @90ordnasselA Questo account dev’essere gestito da Paolo Bonolis, ne sono sempre più convinto. Non c’è alternativa… - lluchino_ : Paolo Bonolis pronto ad assumere @ChiaraFerragni come madre natura nella nuova stagione di Ciao Darwin -