Panatta: «Il servizio da sotto non si fa. Qualcuno prima o poi sistemerà le cose con Kyrgios negli spogliatoi» (Di martedì 5 luglio 2022) Oggi Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic a Wimbledon. Per l’occasione, la Gazzetta dello Sport intervista Adriano Panatta. Anche lui giocò i quarti a Wimbledon, nel 1979, fu sconfitto dall’americano Dupre. Per lui la condizione psicologica con cui Sinner scenderà in campo, dopo aver battuto Alcaraz, è la migliore possibile. Ha qualche chance di battere Djokovic. «Si può fare. Nel tennis di oggi, i margini si sono ristretti, non dico che tutti possono battere tutti, ma in un quarto di finale di uno Slam le differenze sono minime». Dice di essere perplesso per il modo in cui, in Italia, si cambia facilmente opinione sui campioni. «Rimango sempre un po’ stupito dalla facilità con cui si danno giudizi e poi si cambia idea. Fino a una settimana fa, Sinner era un perdente che aveva fatto male a cambiare allenatore e adesso sembra già il prossimo vincitore di Wimbledon. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) Oggi Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic a Wimbledon. Per l’occasione, la Gazzetta dello Sport intervista Adriano. Anche lui giocò i quarti a Wimbledon, nel 1979, fu sconfitto dall’americano Dupre. Per lui la condizione psicologica con cui Sinner scenderà in campo, dopo aver battuto Alcaraz, è la migliore possibile. Ha qualche chance di battere Djokovic. «Si può fare. Nel tennis di oggi, i margini si sono ristretti, non dico che tutti possono battere tutti, ma in un quarto di finale di uno Slam le differenze sono minime». Dice di essere perplesso per il modo in cui, in Italia, si cambia facilmente opinione sui campioni. «Rimango sempre un po’ stupito dalla facilità con cui si danno giudizi e poi si cambia idea. Fino a una settimana fa, Sinner era un perdente che aveva fatto male a cambiare allenatore e adesso sembra già il prossimo vincitore di Wimbledon. ...

