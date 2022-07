Pallanuoto | Mondiali Juniores 2022 | azzurrini con la Serbia | azzurrine con l’Ungheria

Leggi su oasport

(Di martedì 5 luglio 2022) Idisi svolgeranno a Belgrado, in: torneo femminile in programma dal 31 luglio all’8 agosto, torneo maschile previsto dall’11 al 19 agosto. Sorteggiati i gironi: la Nazionale maschile è stata inserita nel Gruppo C con, Nuova Zelanda e Stati Uniti, la Nazionale femminile giocherà nel Girone A con Brasile, Kazakistan, Ungheria e Turchia.maschili (Belgrado, 11-19 agosto)Girone A: Ungheria, Uzbekistan, Kazakistan, Croazia, KuwaitGirone B: Grecia, Paesi Bassi, Brasile, Australia, TurchiaGirone C:, Nuova Zelanda, Stati Uniti, ItaliaGirone D: Spagna, Sudafrica, Canada, Montenegrofemminili (Belgrado, 31 luglio-8 ...