“Pacifico Blu”: la nuova iniziativa Usa in Oceania (Di martedì 5 luglio 2022) In questi giorni così pregni di accordi e incontri al vertice, Usa, Australia, nuova Zelanda, Regno Unito e Giappone hanno promosso l’iniziativa “Partner nel Pacifico blu” (PBP) volta ad una cooperazione efficace con le piccole nazioni insulari della regione in risposta alla spinta aggressiva della Cina. Del resto, la regione delle Isole del Pacifico ospita InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 5 luglio 2022) In questi giorni così pregni di accordi e incontri al vertice, Usa, Australia,Zelanda, Regno Unito e Giappone hanno promosso l’“Partner nelblu” (PBP) volta ad una cooperazione efficace con le piccole nazioni insulari della regione in risposta alla spinta aggressiva della Cina. Del resto, la regione delle Isole delospita InsideOver.

Pubblicità

Daniele62702945 : RT @Betty36174919: Il Pacifico mondo di #putin dove le persone vengono aggredite non solo se osano protestare o scrivere un cartello contro… - Gianfroma : RT @Betty36174919: Il Pacifico mondo di #putin dove le persone vengono aggredite non solo se osano protestare o scrivere un cartello contro… - yunduojiyu3free : RT @Betty36174919: Il Pacifico mondo di #putin dove le persone vengono aggredite non solo se osano protestare o scrivere un cartello contro… - Betty36174919 : Il Pacifico mondo di #putin dove le persone vengono aggredite non solo se osano protestare o scrivere un cartello c… -