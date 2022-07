Ostigard | il Brighton preferisce l’offerta del Torino ma lui vuole il Napoli

Pubblicità

GianmarcoGio : @Peppedema921 @ACMonza Rinnoverà Meret e mi risulta che il più accreditato a fare il secondo sia Sirigu. Per Ostiga… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Ostigard e l'estenuante 'braccio di ferro' con il Brighton - - lorenzoparente_ : Ultime sul #Napoli #Ostigard, c’è ancora un po’ di distanza sul cartellino del giocatore con il #Brighton ma c’è fi… - tuttonapoli : CdS - Il Torino offre di più, ma Ostigard vuole solo il Napoli: questa l'offerta al Brighton - ilnapolionline : Ostigard e l'estenuante 'braccio di ferro' con il Brighton - -

Uno dei profili monitorati con maggiore attenzione dai partenopei per completare il proprio reparto arretrato è quello di Leo, di proprietà dele reduce dall'avventura in prestito ...Un altro norvegese è stato individuato dal Napoli come rinforzo per il reparto arretrato, il difensore centrale Leodelche ha giocato l'anno scorso in prestito al Genoa. C'è già il ...ForzAzzurri.net - Il Napoli sembra ormai essere la meta prediletta di Leo Ostigard. Tra le trattative del Napoli in corso c'è quella relativa al norvegese Leo Ostigard. Su ...Un tormentone sta per concludersi ufficialmente. È quello del portiere. La decisione è ormai nota: Meret promosso titolare, Ospina destinato all'Al Nassr, la società saudita che ha avuto pure Fabio Ca ...