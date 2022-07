Origi, arriva anche l'ufficialità del Milan: in rossonero fino al 2026 (Di martedì 5 luglio 2022) Diciamo che esistono arrivi meno laboriosi. Quello di Origi al Milan, invece, è stato abbastanza complicato. Non in termini di operazione in sé per sé (anzi, l'affare è andato in porto senza ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 luglio 2022) Diciamo che esistono arrivi meno laboriosi. Quello dial, invece, è stato abbastanza complicato. Non in termini di operazione in sé per sé (anzi, l'affare è andato in porto senza ...

Pubblicità

PietroMazzara : Pomeriggio croccante su @MilanNewsit - #DeKetelaere obiettivo primario per la trequarti. Più di #Dybala - Situa… - sportli26181512 : Origi, arriva anche l’ufficialità del Milan: in rossonero fino al 2026: Origi, arriva anche l’ufficialità del Milan… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Origi, arriva anche l’ufficialità del Milan: in rossonero fino al 2026 - Gazzetta_it : Origi, arriva anche l’ufficialità del Milan: in rossonero fino al 2026 - CicognaCMercato : ??? Divock #Origi è un nuovo giocatore del #Milan. L'attaccante belga arriva a parametro zero dopo l'esperienza al… -