Ordine: il Milan si presenta unito, ma il gelo tra Maldini e Gazidis è palpabile (Di martedì 5 luglio 2022) Su Il Giornale Franco Ordine commenta il bagno di folla del Milan, ieri, per il raduno a Milanello. “È un raduno degno dell’ultimo Milan tricolore: la forma ridotta al minimo sindacale, la sostanza esaltata al massimo”. “Le parole, spese dai diversi personaggi, nelle ore del primo giorno, hanno il senso di raccontare una preziosa sintonia. Fu l’autentico segreto della conquista del 22 maggio”. “Ma le parole sono un conto, altro sono invece i gesti, gli sguardi. Così è possibile cogliere il gelo umano tra Gazidis e Maldini dopo le perfide stoccate ricevute dall’intervista di fine maggio, mentre tutto il resto della compagnia si stringe intorno all’uomo-simbolo di questo nuovo Milan atteso alla ripartenza tra difficoltà taciute ed evidenti sul mercato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) Su Il Giornale Francocommenta il bagno di folla del, ieri, per il raduno aello. “È un raduno degno dell’ultimotricolore: la forma ridotta al minimo sindacale, la sostanza esaltata al massimo”. “Le parole, spese dai diversi personaggi, nelle ore del primo giorno, hanno il senso di raccontare una preziosa sintonia. Fu l’autentico segreto della conquista del 22 maggio”. “Ma le parole sono un conto, altro sono invece i gesti, gli sguardi. Così è possibile cogliere ilumano tradopo le perfide stoccate ricevute dall’intervista di fine maggio, mentre tutto il resto della compagnia si stringe intorno all’uomo-simbolo di questo nuovoatteso alla ripartenza tra difficoltà taciute ed evidenti sul mercato ...

Pubblicità

napolista : Ordine: il #Milan si presenta unito, ma il gelo tra #Maldini e #Gazidis è palpabile Su Il Giornale. A Milanello il… - thewhitefly_ : @lphaBlack @meopinelli @pormeccartnei74 @jerryscottismo Come nn hanno fatto granché? Hanno pagato in anticipo le c… - signorbanca : RT @Tractor220510: +++BREAKING NEWS+++ Il Milan si è inserito prepotentemente su un ordine di panzerotti di Luini fatto dall'Inter per la c… - eia58 : RT @Tractor220510: +++BREAKING NEWS+++ Il Milan si è inserito prepotentemente su un ordine di panzerotti di Luini fatto dall'Inter per la c… - SimoneDC75 : RT @Tractor220510: +++BREAKING NEWS+++ Il Milan si è inserito prepotentemente su un ordine di panzerotti di Luini fatto dall'Inter per la c… -