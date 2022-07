Ora che c’è scappato il morto si sveglia Draghi (Di martedì 5 luglio 2022) Sembra incredibile ma in Italia ci si accorge dei problemi solo a cose fatte e quando l’emergenza è già esplosa in tutta la sua crudezza. L’ultima tragedia è quella avvenuta sulla Marmolada con un evento imprevedibile “ma è anche legato al deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica”. In Italia ci si accorge dei problemi solo quando diventano un’emergenza. L’ultima tragedia è quella della Marmolada A dirlo è stato il premier Mario Draghi da Canazei commentando l’ennesimo cataclisma italiano, quasi sorprendendosi dell’accaduto. “Oggi l’Italia piange le vittime e gli italiani si stringono a loro con affetto, ma il governo deve riflettere e deve prendere dei provvedimenti perché quanto accaduto possa avere una probabilità bassissima o possa addirittura essere evitato” nel prossimo futuro, ha concluso. Si tratta di un augurio che speriamo possa tradursi in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Sembra incredibile ma in Italia ci si accorge dei problemi solo a cose fatte e quando l’emergenza è già esplosa in tutta la sua crudezza. L’ultima tragedia è quella avvenuta sulla Marmolada con un evento imprevedibile “ma è anche legato al deterioramento dell’ambiente e dalla situazione climatica”. In Italia ci si accorge dei problemi solo quando diventano un’emergenza. L’ultima tragedia è quella della Marmolada A dirlo è stato il premier Marioda Canazei commentando l’ennesimo cataclisma italiano, quasi sorprendendosi dell’accaduto. “Oggi l’Italia piange le vittime e gli italiani si stringono a loro con affetto, ma il governo deve riflettere e deve prendere dei provvedimenti perché quanto accaduto possa avere una probabilità bassissima o possa addirittura essere evitato” nel prossimo futuro, ha concluso. Si tratta di un augurio che speriamo possa tradursi in ...

