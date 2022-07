Online la nuova versione del sito web del Napoli: importanti novità sui prossimi sviluppi digitali (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIl Napoli lancia la nuova versione del proprio sito web attraverso una nuova proposizione grafica, un accesso ai contenuti più rapido e ad una migliore fruibilità di tutte le sezioni che lo compongono. Il nuovo portale vuole mettere in contatto il Club Azzurro e tifosi attraverso un design responsive per mantenere sempre aggiornati i tifosi sulle attività del mondo Napoli. Il nuovo sito sarà disponibile in italiano, in inglese e sarà compatibile con tutti i dispositivi mobili. Il Napoli è sostenuto da su una base di oltre dieci milioni di follower su tutti i propri canali social. Il progetto vuole riposizionare il club a livello digitale al fine di aumentare l’engagement dei propri tifosi in tutto il mondo. In questo senso il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiIllancia ladel proprioweb attraverso unaproposizione grafica, un accesso ai contenuti più rapido e ad una migliore fruibilità di tutte le sezioni che lo compongono. Il nuovo portale vuole mettere in contatto il Club Azzurro e tifosi attraverso un design responsive per mantenere sempre aggiornati i tifosi sulle attività del mondo. Il nuovosarà disponibile in italiano, in inglese e sarà compatibile con tutti i dispositivi mobili. Ilè sostenuto da su una base di oltre dieci milioni di follower su tutti i propri canali social. Il progetto vuole riposizionare il club a livello digitale al fine di aumentare l’engagement dei propri tifosi in tutto il mondo. In questo senso il ...

