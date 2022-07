Pubblicità

Omicron Lazio, bollettino di oggi 5 luglio. Boom di nuovi casi: 13.555 (7.070 a Roma). Mai così tanti da gennaio
Omicron Lazio, bollettino di oggi 4 luglio: 4.777 casi (2.954 a Roma) e sette morti. Tasso di positività al 24,5%

Si tratta del dato giornaliero piu' alto dal 26 gennaio scorso ', fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. Ecco i casi divisi per Asl: Asl Roma 1: sono 2.542 i nuovi ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche Covid, impennata di casi nel. I medici: "corre: il tracciamento non è più possibile"Bollettino Lazio di oggi 5 luglio. Si registrano 13.555 nuovi positivi, e 12 morti. «Su 5.857 tamponi molecolari e 45.923 tamponi antigenici per un totale di 51.780 tamponi, ...Indisponibilità locali di farmaci sintomatici per il Covid, come ibuprofene e paracetamolo, segnalate a macchia di leopardo ...