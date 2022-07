Omicron, Bassetti avvisa: 'Nuova sotto - variante Ba.2.75 da tenere d'occhio'. Come si diffonde (Di martedì 5 luglio 2022) 'Credo valga la pena tenere d'occhio la Nuova sotto - variante Ba.2.75 identificata in India e altri paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un'elevata capacità ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) 'Credo valga la penad'laBa.2.75 identificata in India e altri paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della5 e avere un'elevata capacità ...

