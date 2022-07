Omicidio Willy | il cameriere influencer Gabriele Bianchi vittima dell’omonimia | “Non sono io l’assassino | anche Instagram mi ha negato la spunta blu”

(Di martedì 5 luglio 2022) Questo è un caso di omonimia che pesa sempre più con il passare del tempo. L’diMonteiro Duarte avvenuto nel 2020 a Colleferro ha sconvolto l’intero Paese: la sua morte non trova altra spiegazione se non nella cieca violenza e per questo nelle scorse ore è arrivata la sentenza di condanna all’ergastolo per i responsabili dell’, i due fratelli Marco e. Proprioè stato ritenuto colpevole di aver ucciso in maniera lucida e precisa il giovaneMonteiro Duarte. Dopo la notizia del verdetto dei giudici, i social hanno preso di mira i profili degli assassini, facendo però un po’ di confusione. Ildi cui vi parliamo oggi è però un...

ITALIA - Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l'diMonteiro Duarte , il 21enne ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. E' la sentenza della Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone. Francesco Belleggia e Mario ...Cassino "Mollicone, c'è la richiesta di condanna ( clicca qui ). ULTIM'ORA Frosinone / Paliano " Sentenza processo, ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi ( clicca qui ).Alla lettura della sentenza, i fratelli Bianchi hanno urlato il loro dissenso in aula. L'avvocato Massimiliano Pica ha annunciato il ricorso ...Willy Monteiro, ergastolo in primo grado per i fratelli Bianchi: sentenza attesa e tutto sommato scontata viste le prove a loro carico ...