Omicidio Ciatti: condannato a 15 anni il ceceno Bissoultanov. L’ira del padre di Niccolò: “Vergogna”. L’8 luglio processo in Italia (Di martedì 5 luglio 2022) - Solo 15 anni di reclusione sono stati inflitti in Spagna al ceceno Rassoul Bissoultanov per l'Omicidio di Niccolò Ciatti, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in una discoteca. Lo ha riferito su Facebook il padre di Niccolò, Luigi Ciatti, esprimendo tutta la sua ira per la sentenza. L'8 luglio processo in Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 luglio 2022) - Solo 15di reclusione sono stati inflitti in Spagna alRassoulper l'di, morto il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar dopo un pestaggio in una discoteca. Lo ha riferito su Facebook ildi, Luigi, esprimendo tutta la sua ira per la sentenza. L'8inL'articolo proviene da Firenze Post.

