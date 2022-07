' Omaggio a Milva' | tornano le Notti Blu al Golf Club Tirrenia - Cosa Fare - lanazione it

(Di martedì 5 luglio 2022) Chiara Mattioli Ancora una serata magica per la rassegnaBlu al, la nuova manifestazione del litorale pisano che si svolgerà per tutta l'estate, tra il verde (a due passi dal ...

...di Chiara Mattioli ripercorreranno le tappe di una straordinaria carriera e di una delle divine della musica italiana Giovedì 7 luglio alle 22 va in scena (preceduto dall'apericena) "Omaggio a Milva": tornano le Notti Blu al Golf Club Tirrenia Tirrenia, 5 luglio 2022 - Ancora una serata magica per la rassegna Notti Blu al Golf Club Tirrenia, la nuova manifestazione del litorale pisano che si svolgerà per tutta l'estate, tra il verde (a due ...