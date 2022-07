“Oliver Kragl? A casa sua puzza e sporcizia, era uno zoo”: la risposta dell’agente immobiliare di Avellino dopo le accuse del calciatore (Di martedì 5 luglio 2022) L’esperienza del calciatore tedesco Oliver Kragl ad Avellino non è stata delle migliori: obiettivo promozione in Serie B fallito e prestazioni non esattamente da ricordare. La fine del rapporto tra il centrocampista e la città irpina, però, è stato ancora peggiore, con insulti e scambi di accuse sui social. A iniziare è stato Kragl, che polemicamente ha consigliato a chi andrà a giocare ad Avellino di “stare attenti all’agenzia dalla quale affittano casa e soprattutto da chi, la gente fa di tutto per rubare qualche spiccio”. accuse che hanno provocato la durissima reazione del titolare della società che aveva sottoscritto il contratto di locazione con Kragl. L’uomo ha raccontato una storia molto diversa rispetto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) L’esperienza deltedescoadnon è stata delle migliori: obiettivo promozione in Serie B fallito e prestazioni non esattamente da ricordare. La fine del rapporto tra il centrocampista e la città irpina, però, è stato ancora peggiore, con insulti e scambi disui social. A iniziare è stato, che polemicamente ha consigliato a chi andrà a giocare addi “stare attenti all’agenzia dalla quale affittanoe soprattutto da chi, la gente fa di tutto per rubare qualche spiccio”.che hanno provocato la durissima reazione del titolare della società che aveva sottoscritto il contratto di locazione con. L’uomo ha raccontato una storia molto diversa rispetto a ...

