Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip, spunta l’indizio dalla prima edizione: ritorno “shock”? Cosa ha detto Signorini (Di martedì 5 luglio 2022) Pamela Prati è stata tra le protagoniste indiscusse della prima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il matrimonio fake con Mark Caltagirone, la ex showgirl del Bagaglino sarebbe pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia. Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip, spunta Pamela Prati Alfonso Signorini, proprio in queste ore, ha condiviso un indizio sul... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 luglio 2022) Pamela Prati è stata tra le protagoniste indiscusse delladelVip. Dopo il matrimonio fake con Mark Caltagirone, la ex showgirl del Bagaglino sarebbe pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia.Vip,Pamela Prati Alfonso, proprio in queste ore, ha condiviso un indizio sul... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip, spunta l’indizio dalla prima edizione: ritorno “shock”? Cosa ha detto Signor… - thanxzain : @JUSTFVR3NDS non so se sia unpopular ma far entrare nuovi concorrenti fino a qualche settimana prima del serale è s… - infoitcultura : Gf Vip 7, Rita Dalla Chiesa tra i probabili nuovi concorrenti - MondoTV241 : GF Vip 7, ufficiali due nuovi concorrenti? Ecco di chi si tratta #gfvip #ritadallachiesa #charliegnocchi - fanaccountday : RT @blogtivvu: Nuovi concorrenti del GF Vip: una nota conduttrice, spunta lo sportivo e il comico -