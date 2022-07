Nuove boutique dal sapore estivo

Leggi su panorama

(Di martedì 5 luglio 2022) Con l’arrivo del periodo piu? caldo dell’anno anche la moda si attrezza per farsi trovare preparata: da Dior a Marni, da Alexander McQueen a Loewe, questi roventi mesi estivi saranno caratterizzati da inaugurazioni die pop up store. Dior ci porta indietro nel tempo, celebrando un’estate dalnostalgico all’insegna de’ La Dolce Vita. Il nuovo pop up store inaugurato a Paraggi ospita la nuova collezione Dioriviera firmata da Maria Grazia Chiuri, ispirata alla spensieratezza e alla bellezza che caratterizza i caldi mesi estivi. Il pre?t-a?-porter, la pelletteria e le scarpe della collezione si illuminano di tonalita? fluo ispirate alla linea Autunno 2022, come il blu, l'arancione e il rosa. Spuntano giraffe, tigri, scimmie ed elefanti dalle stampe che personalizzano gonne, pantaloncini, accessori e costumi da ...