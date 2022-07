Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2022: l’Italia chiude con il botto e in vetta al medagliere della vasca (Di martedì 5 luglio 2022) E’ calato il sipario sul Nuoto tra le corsie in questi Giochi del Mediterraneo 2022. La specialità acquatica ha regalato all’Italia il netto primato del medagliere con 15 ori, 6 argenti e 14 bronzi, per un totale di 35 medaglie. Un riscontro che conferma quanto questa disciplina sia in fermento entro i nostri confini. Il ciclo delle finali è cominciato con i 100 farfalla nei quali Matteo Rivolta si è preso la scena con il nuovo record della manifestazione di 51.66 a precedere l’algerino Jaouad Syoud (52.38) e l’altro azzurro Edoardo Valsecchi (52.53). Nei 400 stile libero donne Antonietta Cesarano si è portata a casa il bronzo con il crono di 4:10.13 preceduta dalla turca Deniz Ertan (4:08.04) e dalla slovena Katja Fain (4:09.07). Quarto posto per Martina Rita ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) E’ calato il sipario sultra le corsie in questidel. La specialità acquatica ha regalato alil netto primato delcon 15 ori, 6 argenti e 14 bronzi, per un totale di 35 medaglie. Un riscontro che conferma quanto questa disciplina sia in fermento entro i nostri confini. Il ciclo delle finali è cominciato con i 100 farfalla nei quali Matteo Rivolta si è preso la scena con il nuovo recordmanifestazione di 51.66 a precedere l’algerino Jaouad Syoud (52.38) e l’altro azzurro Edoardo Valsecchi (52.53). Nei 400 stile libero donne Antonietta Cesarano si è portata a casa il bronzo con il crono di 4:10.13 preceduta dalla turca Deniz Ertan (4:08.04) e dalla slovena Katja Fain (4:09.07). Quarto posto per Martina Rita ...

Pubblicità

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #azzurri2022 Da Megli a Rivolta alle donne: l’onda azzurra per il gran finale de… - corsia4it : #JMOran2022 Siamo giunti all’ultimo giorno di questi XIX Giochi del Mediterraneo e l’Italia ha le ultime chance per… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro azzurro: Mora Rivolta e Megli! Argento per Zofkova e… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tris d’oro azzurro: Mora Rivolta e Megli! Argento per Zofkova e… - TV7Benevento : Giochi Mediterraneo: nuoto, vittorie per Rivolta e Megli - -